Волгоградцы стали чаще проводить отпуск за границей

СЕГОДНЯ 15:51 2019-07-23T16:04:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Итоги летнего отдыха волгоградцев за 2019-й год подводить еще рано: отпуска в разгаре. Зато в Волгоградстате рассказали, о чем говорит статистика прошлого сезона. А говорит она о том, что волгоградцы стали чаще ездить за рубеж. Видимо, рассказы интуристов, которые приехали в Волгоград на ЧМ-2018 так вдохновил наших земляков, что они отправились с ответными визитами в страны Европы и Азии. Так, по данным Волгоградстата в 2018-м году число волгоградцев, выезжающих за рубеж, увеличилось на 13% по сравнению с 2017-м. Всего за границу турфирмы отправили в прошлом году 32669 волгоградцев.

Почти столько же - 33199 земляков - выбрали в 2018-м путешествия и отдых в России. И это почти на тысячу волгоградцев меньше, чем в 2017-м.

А вот число туристов, которые едут отдыхать к нам - в Волгоградскую область, все еще не велико. Среди регионов Южного федерального округа Волгоградская область по числу обслуженных туристов в 2018 году занимает лишь пятую позицию. Первые четыре места заняли (по степени убывания) - Краснодарский край, Ростовская область, Крым и город Севастополь.

ИСТОЧНИК KP.RU