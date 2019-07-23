2019-07-23T15:43:19+03:00
Происшествия

По вине прораба волгоградец упал с крыши зерносклада и покалечился

Начальник не обеспечил подчиненного средствами защиты при работе на высоте
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Прораб на стройке - это человек, который не только ценные указания раздает, он еще и отвечает за каждого рабочего головой. Ну, если не головой, то свободой точно. Вот 53-летний прораб одного их волгоградских сельхозпредприятий не обеспечил безопасность работ на кровле, не проследил за работниками, а теперь пойдет под суд за «нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Это ЧП, напомним, случилось и Николаевском районе Волгоградской области 18 апреля. В тот день прораб послал 28-летнего бетонщика демонтировать кровлю на зерноскладе. При этом никаких средств защиты работнику не дал. А хрупкий шифер обломился под ногами бетонщика, и парень рухнул с семиметровой высоты вниз. С открытой черепно-мозговой травмой и сильнейшим ушибом головного мозга пострадавшего привезли в больницу. И лишь благодаря усилиям медиков молодой человек выжил. Однако, ему предстоит длительный курс реабилитации.

- К настоящему моменту следователи собрали достаточно фактов и улик, доказывающих вину прораба. Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой Николаевского района, передали в суд, - сообщают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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