2019-07-23T15:13:17+03:00
Общество

Волгоградские экологи исследовали воздух после сообщения о выбросе хлора

Замеры проводили на территории между «Каустиком» и «Химпромом»
Екатерина СИМОХИНА
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Источник неприятного запаха не нашли.Источник неприятного запаха не нашли.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Во вторник утром волгоградцы пожаловались на запах хлора. Некоторые чувствовали его не только на улице, но даже в своих квартирах. Причем, сигналы поступали не только из «промышленных» южных районов города, но даже из Городища. Горожане предположили, что на «Каустике» произошел выброс.

Однако в пресс-службе предприятия слухи о ЧП опровергли. «Никаких нештатных ситуаций, утечек хлора, хлорсодержащих и других опасных для жизни и здоровья человека веществ не было. Результаты отбора проб атмосферного воздуха показывают отсутствие превышения предельно допустимых концентраций контролируемых веществ», - говорится в официальном сообщении АО "КАУСТИК".

Кто же испортил воздух в Волгограде, до сих пор непонятно. Специалисты МУ «Городское управление аналитического и оперативного контроля качества окружающей природной среды» выезжали и дважды делали замеры на улице Сарпинской – примерно посередине между заводами «Каустик» и «Химпром». И уверяют, что никакого превышения по хлору исследования не показали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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