Под Иловлей по вине тракториста погибла прихожанка храма
Трагический случай произошел 11 апреля под Иловлей возле села Кондрашовское. Местный настоятель храма решил прибрать территорию вокруг источника. На помощь позвал своих прихожан. Откликнулись на просьбу несколько человек, в основном бабушки. Так что в этот день на склоне гор работа кипела. Привлек батюшка к работе и знакомого тракториста. Мужчина помогал сгребать мусор, корчевать старые деревья. 42-летний волгоградец решил облегчить прихожанам работу: поджег сухую траву и камыш. Но контролировать процесс не смог. В этот день был сильный ветер, который моментально перенес огонь на соседние участки и вскоре горел уже весь склон, где благоустраивали территорию местные жители. Люди поскорей ушли с опасного места. Но 66-летняя прихожанка успела надышаться дымом так сильно, что врачи поставили ожог верхних дыхательных путей. Дым вызывал также отек легких. Женщина умерла.
За собственную безалаберность трактористу придется ответить.
- В отношении него возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности, уголовное дело передали в суд, - сообщили «КП-Волгоград» в СУ СК по Волгоградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU