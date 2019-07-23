Под Иловлей по вине тракториста погибла прихожанка храма

СЕГОДНЯ 15:04 2019-07-23T15:04:28+03:00

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Трагический случай произошел 11 апреля под Иловлей возле села Кондрашовское. Местный настоятель храма решил прибрать территорию вокруг источника. На помощь позвал своих прихожан. Откликнулись на просьбу несколько человек, в основном бабушки. Так что в этот день на склоне гор работа кипела. Привлек батюшка к работе и знакомого тракториста. Мужчина помогал сгребать мусор, корчевать старые деревья. 42-летний волгоградец решил облегчить прихожанам работу: поджег сухую траву и камыш. Но контролировать процесс не смог. В этот день был сильный ветер, который моментально перенес огонь на соседние участки и вскоре горел уже весь склон, где благоустраивали территорию местные жители. Люди поскорей ушли с опасного места. Но 66-летняя прихожанка успела надышаться дымом так сильно, что врачи поставили ожог верхних дыхательных путей. Дым вызывал также отек легких. Женщина умерла.

За собственную безалаберность трактористу придется ответить.

- В отношении него возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности, уголовное дело передали в суд, - сообщили «КП-Волгоград» в СУ СК по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU