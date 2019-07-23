В монастырском зоосаду Волгограда африканского птенца выкормили детским мясным пюре

СЕГОДНЯ 14:57 2019-07-23T14:58:38+03:00

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В волгоградский зоологический центр «Обитель птиц», который организовал при Покровском ските отец Василиск, чуть ли не ежедневно люди приносят раненых и подбитых птичек. Недавно здесь очутилась и совсем удивительный птенец сизоворонки. Это, вообще, тропическая птица. Но она прилетает в Волгоградскую область в период размножения. Сизоворонка облюбовала лес рядом со скитом Покрова Пресвятой Богородицы. Пару недель назад во время штормового ветра один птенец выпал из гнезда. Люди нашли его и принесли отцу Василиску в обитель. Вот только одна проблема: птица эта насекомоядная, где найти корм для птенца?

- Пришлось искать альтернативу, - говорит отец Василиск. И признается, - выкормили птенца детским мясным пюре. Сейчас настал момент, когда он начал летать, по келье «путешествовать». Хорошо набрал вес. Пора выпускать, эти птицы в конце августа улетают от нас.

Вот таким выпавшего из гнезда птенца принесли в монастырский зоосад. Фото Волгоградской епархии.

Как рассказали «КП-Волгоград» в епархии, выпустят сизоворонку на свободу рядом с родным гнездом.

Кстати, на днях в волгоградской «Обители» появились еще два новых обитателя - выпь и камышница. Их подобрали рыбаки. У болотной курочки сломана ножка, и она уже не сможет набирать разбег, чтобы взлететь. У выпи было сломано крыло, которое, к сожалению, не удалось восстановить ветеринарам. Так что обе эти птички останутся в монастырском зоосаду навсегда.

ИСТОЧНИК KP.RU