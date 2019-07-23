Волгоградка взяла кредитов на два миллиона, чтобы перевести деньги мошеннику-брокеру

СЕГОДНЯ 14:41 2019-07-23T14:41:23+03:00

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Волгоградская область стала для мошенников большой дойной коровой. Каждый день люди переводят огромные суммы на чужие счета и в итоге остаются ни с чем. Почти полгода незнакомец получал деньги от 61-летней жительницы Жирновского района, надеявшейся разбогатеть.

На телефон пенсионерки позвонил мужчина. ОН представился биржевым брокером и предложил женщине немного заработать. Точнее, заработать много, но малыми усилиями. Для этого надо вложить свои средства и получать дивиденды. На возражение, что денег у нее, скромной пенсионерки нет, он предложил взять кредит. Ведь проценты окупятся с лихвой.

В итоге, за два года женщина набрала кредитов почти на два миллиона рублей. Эти деньги она переводила собеседнику на указанный счет, а тот якобы играл за нее на бирже.

Когда бабушка опомнилась, то брокер уже не брал трубку. Осталась волгоградка с кучей долгов.

- Сейчас по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Идет розыск мошенника, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU