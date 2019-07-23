Около восьми тысяч волгоградцев воспользовались консультацией юристов бесплатно

СЕГОДНЯ 12:37 2019-07-23T12:37:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Хотя и ругают юристов за безделье, но в некоторых вопросах без грамотных специалистах, разбирающихся в тонкостях законодательства не обойтись. Услуги их стоят недешево. Поэтому не все могут позволить себе консультацию подобного специалиста. Но в Волгоградской области вот уже несколько лет работает ГосЮрбюро, которое помогает волгоградцам бесплатно. Правда, воспользоваться их услугами могут льготные категории граждан, люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, пострадавшие от стихийных бедствий или ЧП. Только за этот год помощь получили 7700 волгоградцев. В прошлом – 12 тысяч человек.

- Юристы провели около четырех тысяч устных консультаций, 3200 письменных. Они помогли составить 421 документ. А в 62 случаях специалисты бюро представляли интересы граждан в суде.

Самые частые вопросы, которые требовали помощи, это вопрос по сделкам с недвижимостью, получение льгот, защита прав потребителей.

Телефон ГосЮрбюро: 47-05-84.

ИСТОЧНИК KP.RU