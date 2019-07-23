В Волгограде кадета едва не убили, когда он вступился за мать

СЕГОДНЯ 11:42 2019-07-23T12:21:33+03:00

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35-летняя волгоградка возвращалась домой вместе с сыном. Парень помогал матери донести сумки. По дороге они увидели сильно пьяного знакомого. Он начал клянчить деньги, а та в ответ стала отчитывать пьяницу за безделье. Прохожий подобного оскорбления не стерпел и обматерил женщину. В перепалку вмешался 15-летний сын. Он попросил их не донимать и идти по своим делам. В ответ тот достал нож и стал замахиваться на подростка, угрожая его убить. В дело вмешались прохожие и хулиган ретировался.

После того, как волгоградка написала заявление в полицию, сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого: 57-летнего жителя Тракторозаводского района.

- Сейчас в отношении него возбудили уголовное дело по статье «угроза убийством». Если суд признает хулигана виновным, то ему грозит до двух лет лишения свободы, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

Кстати, мальчишка учится в кадетском корпусе. Родители отдали его туда пару лет назад, захотели вырастить его защитником. Видимо, не зря.

ИСТОЧНИК KP.RU