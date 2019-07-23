2019-07-23T12:21:33+03:00
Происшествия

В Волгограде кадета едва не убили, когда он вступился за мать

Мужчина кидался с ножом на 15-летнего школьника
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Мужчина набросился на подростка с ножомМужчина набросился на подростка с ножомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

35-летняя волгоградка возвращалась домой вместе с сыном. Парень помогал матери донести сумки. По дороге они увидели сильно пьяного знакомого. Он начал клянчить деньги, а та в ответ стала отчитывать пьяницу за безделье. Прохожий подобного оскорбления не стерпел и обматерил женщину. В перепалку вмешался 15-летний сын. Он попросил их не донимать и идти по своим делам. В ответ тот достал нож и стал замахиваться на подростка, угрожая его убить. В дело вмешались прохожие и хулиган ретировался.

После того, как волгоградка написала заявление в полицию, сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого: 57-летнего жителя Тракторозаводского района.

- Сейчас в отношении него возбудили уголовное дело по статье «угроза убийством». Если суд признает хулигана виновным, то ему грозит до двух лет лишения свободы, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

Кстати, мальчишка учится в кадетском корпусе. Родители отдали его туда пару лет назад, захотели вырастить его защитником. Видимо, не зря.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Около восьми тысяч волгоградцев воспользовались консультацией юристов бесплатно
Волгоградка умерла от лихорадки после укуса клеща
Ночной забег пройдет 10 августа на «Волгоград Арене»
Астраханцы пытались заработать на капремонте четыре миллиона рублей
Под Волгоградом в аварию угодили пермяки, сибиряк и волгоградка
В Волгограде лучшие эндокринолог и гинеколог в стране
Волгоградец на «Камри» сбил двух школьников на пешеходном переходе
Адвокат с приятелем обманом отбирали у астраханцев квартиры
Когда в Волгограде покупать арбуз, чтобы не отравиться
Четверо в лодке и собака: в Астрахани инспекторы спасли тонущую семью
В Волгоградской области площадь орошаемых земель выросла на 1,1 тысячи гектаров
Взрыв баллона в Котельниково: школьницу и студентку вертолетом доставили в Волгоград
Под Астраханью пожилой рабочий рухнул с двухметровой высоты на асфальт
За полгода с укусами животных в больницы обратилось 3333 волгоградца
В Волгоградской области к 2022 году появятся еще пять «Кванториумов»