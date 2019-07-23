Волгоградка умерла от лихорадки после укуса клеща

СЕГОДНЯ 11:21 2019-07-23T11:21:56+03:00

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В Котельниковскую районную больницу местную жительницу привезли на «скорой» в тяжелом состоянии. У женщины была высокая температура, обильное кровотечение – последствия Крымской геморрагической лихорадки. Врачи пытались спасти 49-летнюю пациентку, но не смогли. Она слишком поздно обратилась к врачам, до этого долгое время занималась самолечением: купленными в аптеке кровоостанавливающими препаратами, народными методами, советами своих знакомых. В субботу она умерла. Это первый летальный случай в Волгоградской области.

Заразилась жительница на своем подворье. Возможно, именно от животных и попал клещ ей под кожу. Поэтому медики предупреждают: когда имеете дело с клещами на животных, используйте перчатки. Если сами решили вытащить клеща у человека – используйте перчатки. Ведь раздавленное членистоногое тоже представляет опасность. Самый лучший вариант, сходить в травмпункт, где вам извлекут паразита.

- Инкубационный период КГЛ составляет 10-14 дней после заражения, - рассказала «КП-Волгоград» главный врач Волгоградской клинической инфекционной больницы №2 Елена Хлопотова, - В это время может повышаться температура, дает сбои сосудистая система. Сразу же в этом случае следует идти к врачу. КГЛ всегда вызывает тяжелые состояния. Они могут привести к печальным последствиям, поэтому не занимайтесь самолечением, а обращайтесь к медикам при первых же симптомах.

Всего КГЛ заразились семь волгоградцев, один из случаев летальный.

ИСТОЧНИК KP.RU