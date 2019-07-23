Ночной забег пройдет 10 августа на «Волгоград Арене»

СЕГОДНЯ 10:41 2019-07-23T10:41:19+03:00

Изменить размер текста: A A

10 августа 2019 года в Волгограде впервые пройдет необычный ночной забег «Волгоград Арена Сити Трейл». Трассу длиной 4,5 километра проложат по аллеям ЦПКиО, а также по трибунам, балконам и лестницам построенного к ЧМ-2018 стадиона. Поучаствовать в забеге может любой человек старше 16 лет с соответствующим уровнем подготовки. Спортсмены и любители пробегут по периметру стадиона от нижнего до верхнего яруса. Финиш – у колеса обозрения в парке, на котором каждый участник забега сможет бесплатно прокатиться. Еще один бонус – на всем маршруте включат полную ночную иллюминацию. А бегунам с собой желательно также прихватить налобные фонарики и разные светящиеся аксессуары. Необычные костюмы также приветствуются. Ведь забег этот, прежде всего, развлекательный.

Как рассказали «КП-Волгоград» в областном комитете по развитию туризма, старт 10 августа 2019 в 21.00. Желающим поучаствовать в забеге «Волгоград Арена Сити Трейл» нужно пройти регистрацию на сайте. Стартовые наборы будут выдавать 10 августа 2019 в 19.30 у главной сцены ЦПКиО. Дополнительная информация в ВРОО «Волгоградский Марафон» - (8442) 38-12-53.

ИСТОЧНИК KP.RU