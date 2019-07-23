Астраханцы пытались заработать на капремонте четыре миллиона рублей

СЕГОДНЯ 10:19 2019-07-23T10:19:34+03:00

Крышу в домах так никто и не отремонтировал. Фото: Алексей ФОКИН

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Как показывают полицейские сводки, на капремонте пытаются заработать и чиновники, и рядовые уголовники, и бизнесмены. В Астрахани под суд идут три человека за мошенничество в особо крупном размере.

Все началось с того, что 50-летний директор коммерческой фирмы придумал план. Для его выполнения ему требовалась парочка беспринципных и готовых на преступления напарника. Он их быстро нашел и предложил создать подставную фирму, которая может заработать много денег. Для этого всего-то надо изготовить фиктивные договоры строительного подряда, протоколы общих собраний собственников 4 домов и счета на оплату работ по ремонту кровли. Задуманное выполнили и передали набор документов в фондкапремонта на оплату. Хотя рабочие туда даже не приходили.

Часть денег фонд им перечислил. Но о мошенничестве стало известно правоохранительным органам. Полицейские вместе с ФСБ выявили четыре эпизода.

Сейчас уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу, - сообщили "КП-Волгоград" в УМВД по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU