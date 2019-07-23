Под Волгоградом в аварию угодили пермяки, сибиряк и волгоградка

СЕГОДНЯ 10:02 2019-07-23T10:02:08+03:00

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ДТП произошло около шести вечера в Дубовском районе Волгоградской области. Житель Новосибирска ехал на своей «Тойоте Рав4» в сторону Саратова. Он решил повернуть налево, но неожиданно «встретил» препятствие – машину 34-летнего пермяка. Мужчина на своей «Ладе Весте» в этот же момент решил пойти на обгон и выехал на встречную полосу прямо на перекрестке. От удара русскую машину отбросило на стоящий «Рено Дастер». Рядом с кроссовером стояла его хозяйка – 45-летняя волгоградка. Женщина пострадала при столкновении.

Участники аварии вызвали «скорую» даме и полицию себе. Медики осмотрели пострадавшую и приняли решение отвезти ее в больницу для оказания помощи. Ей предстоит лечение.

- Сотрудники полиции разбираются во всех обстоятельствах ДТП, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

Им предстоит выяснить, включил ли водитель «Тойоты» поворотник при маневре, почему водитель русской «Весты» решился на обгон. Как долго водители были за рулем.

ИСТОЧНИК KP.RU