В Волгограде лучшие эндокринолог и гинеколог в стране

СЕГОДНЯ 10:00 2019-07-23T10:00:52+03:00

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Среди лучших на Всероссийском конкурсе врачей в 2019 году сразу два медика из Волгоградской областной клинической больницы №1. Эндокринолог Елена Машкова одержала победу в номинации «За создание нового направления в медицине», а заведующий гинекологическим отделением Сергей Прохватилов занял второе место в России, как «Лучший акушер-гинеколог». Это высокая оценка. Всего в этом году в конкурсе врачей рассматривали 596 работ по 29 номинациям.

Как сообщили «КП-Волгоград» в облздраве, врач-эндокринолог Елена Машкова развивает в области «Школу диабета». В июне 2019 года ее заслуги отметили на всероссийской премии «Призвание». Сейчас она работает в региональном эндокринологическом центре, который в июле открылся в облбольнице №1.

Сергей Прохватилов руководит гинекологией уже более 12 лет. Под его руководством в облбольнице стали делать операции, которые оставляют женщинам шанс стать матерями. Для него это тоже не первая победа во всероссийских конкурсах.

ИСТОЧНИК KP.RU