Волгоградец на «Камри» сбил двух школьников на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 09:04 2019-07-23T09:04:39+03:00

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Авария произошла около семи вечера в Советском районе. 33-летний волгоградец на «Тойоте Камри» мчался в сторону улицы Василевского. Он слишком поздно заметил двух мальчишек, которые начали переходить дорогу по пешеходному переходу – светофора в этом месте нет. 11-летние школьники получили травму. Водитель остановился вызвал «скорую» и полицию. Приехавшие медики забрали детей в больницу, где они находятся на лечение.

Еще один ребенок пострадал на саратовской трассе. 35-летняя женщина из Краснодара ехала вместе с 7-летней дочкой. Женщина на своем «Хендае» решилась на обгон, хотя расстояние до встречной машины было совсем небольшое. Завершить маневр она не успевала. При выборе: лоб в лоб столкнуться с машиной или съехать на обочину, выбрала обочину. Но так как она оказалось узкой, она не справилась с управлением и съехала в кювет

- В результате аварии пострадала девочка. Ее на «скорой» отвезли в больницу, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

Сейчас она вместе с мамой находится в Камышинской ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU