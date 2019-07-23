Адвокат с приятелем обманом отбирали у астраханцев квартиры

СЕГОДНЯ 08:47 2019-07-23T08:47:31+03:00

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Всегда смотрите, что подписываете. Причем не только обложку, но и то, что внутри. Иначе можете лишиться не только денег, но и единственного жилья. В Астрахани под суд идут женщина-адвокат и ее приятель. Эта парочка лишила людей квартир

В деле четыре эпизода. Первый датируется еще 2009 годам. Когда предпринимательница обратилась к знакомой-адвокату. У женщины было свое кафе, но возникли временные проблемы и срочно требовались деньги – полтора миллиона. Адвокат посоветовала своего приятеля. Тот согласился одолжить сумму. Но когда просительница подписывала кредитный договор, подложили ей в документы договор купли продажи ее кафе-бара, стоимостью почти пять милллионов рублей. Астраханка посмотрела только титульный лист, внутри подписала не глядя. Два года ежемесячно она отдавала по 75 тысяч рублей. Но в итоге лишилась своего дела.

В 2009 году еще одна женщина лишилась квартиры стоимостью 2,7 миллиона рублей. Она также решила одолжить 300 тысяч рублей у того самого приятеля адвоката. Думая, что подписывает кредитное обязательство, просто отдала им квартиру. Причем узнала об этом, когда вся сумма и еще 126 тысяч накапавших процентов уже была выплачена.

Уже в 2014 году парочка обдурила астраханца, который клюнул на объявление «Деньги под залог». ОН подписал залоговое обязательство. То есть за кредит в 700 тысяч он мог потерять квартиру стоимостью 3,5 миллиона рублей.

В 2015 году женщина за кредит в миллион рублей лишилась квартиры ценой 4 миллиона рублей. Женщина думала, что подписывает кредитный договор, а на деле продала квартиру аферистам. Причем деньги за займ она выплачивала ежемесячно без задержек.

И адвоката и его знакомого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Следователи сумели собрать необходимую доказательную базу для передачи дела в суд, - сообщили «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU