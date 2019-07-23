Когда в Волгограде покупать арбуз, чтобы не отравиться

СЕГОДНЯ 08:12 2019-07-23T08:12:54+03:00

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Арбузные развалы расположились по всему Волгограду. Завезли «полосатика» и магазины. Кто-то уже включил арбуз в свой рацион. Но есть и такие, кто опасается его покупать. Мол, еще не сезон, можно и в инфекционку попасть.

Мы уточнили информацию у того, кто знает, что надо есть, чтобы не загреметь в больницу.

- Люди травятся арбузами в двух случаях, рассказывает «КП-Волгоград» заместитель главного врача по медицинской части Волгоградской областной клинической инфекционной больницы №1Александр АЛЮШИН. - Во-первых, когда едят арбузы, в которых высокое содержание нитратов. К сожалению, многие фермеры пытаются ускорить процесс созревания с помощью пестицидов и других опасных удобрений для получения выгоды. В нашей климатической зоне бахчевые созревают к концу июля и в августе, не раньше.

Во-вторых, когда покупают арбузы вдоль трасс и у дорог. Чаще у таких продавцов нет сертификатов. Арбузы впитывают придорожную пыль и грязь, портятся.

К сожалению, в обоих случаях по виду и цвету невозможно определить, хороший арбуз или он опасен для здоровья. Просто следует помнить о двух моментах: когда и где покупать лакомство на стол.

Кстати, в этом году серьезных случаев отравления арбузами в Волгоградской области не было.

ИСТОЧНИК KP.RU