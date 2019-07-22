Четверо в лодке и собака: в Астрахани инспекторы спасли тонущую семью

СЕГОДНЯ 20:21 2019-07-22T20:21:52+03:00

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Случилось это неподалеку от Астрахани на реке Прямая Болда. 21 июля капитан-механик Михаил Бочаров и два инспектора ГИМС - Надежда Ананьева и Сергей Тарасов дежурили в акватории. И вдруг заметили вдалеке резиновую лодку, которую двое взрослых людей всячески пытались подтолкнуть в сторону берега, но ее несет по течению. Мотор на лодке был, но почему-то люди его не заводили. Инспекторы решили проверить все ли в порядке. И не зря. Когда они подъехали поближе, увидели, что в лодке уже по щиколотку в воде стоят супруги и двое их несовершеннолетних детей. В семейной компании была еще и собака. И надо же такому случиться посредине реки: резиновая лодка дала течь, а мотор заглох.

- Спасатели оперативно эвакуировали туристов и собаку на свое судно, подручными средствами устранили течь в корпусе, а затем отбуксировали судно на ближайшую лодочную станцию. Пока шли до стоянки выяснили, что купила лодку еще в прошлом году, но взяли не новую. А этим летом решили выехать на ней на отдых, - рассказывают историю пострадавших в ГУ МЧС по Астраханской области.

Благо все обошлось, но…

- Лишний раз хотелось бы напомнить, что любой водоем – это место повышенной опасности. За всеми нам не уследить, так что соблюдайте элементарные правила безопасности, берегите свои жизни, - призывает инспектор Центра ГИМС Сергей Тарасов.

ИСТОЧНИК KP.RU