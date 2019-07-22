В Волгоградской области площадь орошаемых земель выросла на 1,1 тысячи гектаров

СЕГОДНЯ 19:54 2019-07-22T20:05:32+03:00

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Еще свыше 1,1 тысячи гектаров волгоградской земли можно будет использовать под выращивание овощей. А все благодаря тому, что этих плантациях смонтирована система орошения. Сразу три крупных проекта по строительству участков мелиорации закончили в Среднеахтубинском, Урюпинском и Новониколаевском районах.

- Ввод в строй новых участков позволит нарастить объемы производства зерна кукурузы, сои, овощей открытого грунта, - говорится в сообщении регионального комитета сельского хозяйства.

И уточняют, что всего в этом году за счет участия фермеров и компаний в госпрограммах (в том числе и в нацпроекте «Экспорт продукции АПК», в рамках которого предусмотрено обводнить 1940 гектаров земли) планируют построить около восьми тысяч гектаров орошения. Основную часть строящихся объектов мелиорации введут в эксплуатацию в третьем квартале этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU