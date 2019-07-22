2019-07-22T20:05:32+03:00
Общество

В Волгоградской области площадь орошаемых земель выросла на 1,1 тысячи гектаров

Новые участки мелиорации построены в Урюпинском, Новониколаевском и Среднеахтубинском районах
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
Изменить размер текста:

Еще свыше 1,1 тысячи гектаров волгоградской земли можно будет использовать под выращивание овощей. А все благодаря тому, что этих плантациях смонтирована система орошения. Сразу три крупных проекта по строительству участков мелиорации закончили в Среднеахтубинском, Урюпинском и Новониколаевском районах.

- Ввод в строй новых участков позволит нарастить объемы производства зерна кукурузы, сои, овощей открытого грунта, - говорится в сообщении регионального комитета сельского хозяйства.

И уточняют, что всего в этом году за счет участия фермеров и компаний в госпрограммах (в том числе и в нацпроекте «Экспорт продукции АПК», в рамках которого предусмотрено обводнить 1940 гектаров земли) планируют построить около восьми тысяч гектаров орошения. Основную часть строящихся объектов мелиорации введут в эксплуатацию в третьем квартале этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Четверо в лодке и собака: в Астрахани инспекторы спасли тонущую семью
Взрыв баллона в Котельниково: школьницу и студентку вертолетом доставили в Волгоград
Под Астраханью пожилой рабочий рухнул с двухметровой высоты на асфальт
За полгода с укусами животных в больницы обратилось 3333 волгоградца
В Волгоградской области к 2022 году появятся еще пять «Кванториумов»
Три игрока «Ротора» попали в символическую сборную ФНЛ
На Волгоградскую область надвигается гроза и ветер
В Волгограде из окна выпала двухлетняя девочка
«Дай закурить»»: пьяный волгоградец до полусмерти избил прохожего за сигарету
Под Волгоградом пристав помог фермеру сэкономить на алиментах миллион рублей
Волгоградский митрополит завел канал на YouTube
В Волгограде за нарушение санитарных правил оштрафовали «Почту России»
В Волгограде выделили 50 мест для торговли арбузами и дынями
В Волгограде уничтожили партию «Боярышника»
Астраханские археологи нашли останки кочевника, погибшего после трепанации черепа древнего хирурга
Деньги не пахнут: директор МУПа незаконно сэкономил на канализации
Под Волгоградом с экс-чиновника потребовали вернуть полученную кирпичами взятку
Волгоград за один день: из Саратова запустят специальный «экскурсионный» поезд
Танкисты и артиллеристы: 700 человек подписали контракт с волгоградскими военными частями
Ландшафтные дизайнеры из Италии и Испании научат волгоградцев благоустраивать парки
Из-за шума пенсионер открыл стрельбу по супружеской паре
В Волгограде в аварии пострадали двое детей
В Волгоградской области в ДТП за сутки погибли 5 человек
В Астрахани бывший инкассатор пытался украсть 100 миллионов рублей
Рабочая неделя в Волгограде начнется с дождя и жары