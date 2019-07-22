2019-07-22T19:15:33+03:00
Происшествия

Взрыв баллона в Котельниково: школьницу и студентку вертолетом доставили в Волгоград

Бабушку пострадавших девочек везут в областной центр каретой скорой помощи
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
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Днем 22 июля девушку-студентку и ее 10-летнюю сестричку - школьницу вертолетом санавиации с серьезными ожогами доставили из города Котельниково в больницу №25 Волгограда. Состояние ребенка врачи оценивают, как тяжелое, но стабильное: у девочки 90% ожогов тела. Она находится в реанимации. Ее 21-летняя сестра получила 40% ожогов тела. За ее жизнь сейчас также борются врачи 25-й больницы. В числе пострадавших оказалась и 64-летняя бабушка девочек. Она получила меньше ожогов - 30-35%.

- Женщину везут в Волгоград в реанимобиле, - уточняют «КП-Волгоград» в облздраве.

А правоохранители, тем временем, выясняют обстоятельства трагического ЧП, которое произошло в одном из частных домов в Котельниково Волгоградской области. Днем, примерно 13.45 во дворе там взорвался баллон. Говорят, семья решила разжечь костер с помощью ручного газового баллончика, а он случайно упал со стола в горящий мангал.

Для справки: вертолет санавиации с начала года совершил уже 136 вылетов, эвакуировал 139 человек, в том числе 34 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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