2019-07-22T18:31:42+03:00
Происшествия

Под Астраханью пожилой рабочий рухнул с двухметровой высоты на асфальт

За жизнь мужчины борются медики, а следователи ищут виновных в ЧП
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Сегодня, 22 июля в Ахтубинском районе Астраханской области произошло ЧП: при проведении ремонтных работ разбился 65-летний мужчина. Он в крайне тяжелом состоянии находится сейчас в реанимации местной больницы. За его жизнь борются медики, но прогнозы не утешительные. У мужчины переломы костей свода и основания черепа.

Такие жуткие травмы он получил буквально на рабочем месте. Как установили следователи Ахтубинского межрайонного следственного отдела СУ СК по Астраханской области, мужчина упал с высоты. Астраханец занимался обслуживанием и ремонтом зданий. Накануне ЧП руководство отправило его починить чиллер с воздушным охлаждением, расположенный на территории плавательного бассейна. Мужчина поднялся на высоту двух метров и… не удержался. Он рухнул вниз на асфальт.

При этом, как уже выяснили следователи, рабочего допустили к ремонту чиллера без прохождения соответствующего обучения.

- По данному факту завели уголовное дело по статье «нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», - уточняют в ведомстве. - Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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