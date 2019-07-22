За полгода с укусами животных в больницы обратилось 3333 волгоградца

СЕГОДНЯ 18:11 2019-07-22T18:15:35+03:00

В Роспотребнадзоре напоминают, что против бешенства лекарств нет, его развитие можно только предотвратить

Изменить размер текста: A A

В последнее время в Волгоградской области часто всплывает тема бешенства животных. Потому что бездомных собак и кошек у нас уйма, а вакцины от бешенства, как выяснилось, в регионе нет. Правда, обещают, что лекарство появится со дня на день. А, тем временем, в региональном Роспотребнадзоре подвели итоги по «укушенным» за 6 месяцев текущего года. И выяснилось, что за полгода с укусами животных в волгоградские больницы обратилось 3333 человека.

Много это, или мало? В ведомстве говорят, это на 13,9% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. К счастью, обошлось без последствий. И лечение получили все пострадавшие.

При этом диагноз «бешенство» был лабораторно подтвержден у шести животных с начала 2019-го года.

- Доля заболевших кошек и собак одинакова и составила по 33,3% (по 2 случая), доля крупного рогатого скота и диких животных составила по 16,7% (по 1 случаю), - уточняют в ведомстве.

И напоминают: при укусе, оцарапывании, ослюнении человека надо срочно промыть раны и все места, на которые могла попасть слюна животного мыльным раствором в течение 15 минут, затем водопроводной водой, с последующей обработкой раствором перекиси водорода. Обработать края раны 5-процентной настойкой йода. После этого незамедлительно обратиться в травмпункт по месту жительства к врачу-травматологу, который при необходимости, назначит курс профилактических прививок.

Только своевременно введенная антирабическая вакцина спасает от развития бешенства у человека! Чем раньше будет начат курс антирабических прививок, тем быстрее произойдет выработка иммунитета, который позволит предотвратить развитие заболевания. Лекарств от бешенства в настоящее время не существует! Прививки против бешенства проводятся бесплатно, независимо от наличия полиса обязательного медицинского страхования.

Вакцину вводят в день обращения, а затем на 3, 7, 14, 30, 90 дни после укуса; вакцина вводится в дозе 1,0 мл, в мышцу плеча. Во время лечения категорически запрещено употреблять алкоголь.

ИСТОЧНИК KP.RU