В Волгоградской области к 2022 году появятся еще пять «Кванториумов»

СЕГОДНЯ 17:23 2019-07-22T17:23:45+03:00

Ну как не увлечься химией в таких условиях?! Фото: Екатерина СИМОХИНА

Два технопарка откроют в Волжском и Камышине, и три будут мобильными

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В течение 2020-2022 годов в модернизацию и обновление образования Волгоградской области собираются вложить миллиарды рублей. А все благодаря тому, что наш регион попал в список победителей всероссийского конкурса, которым дадут деньги из госбюджета в рамках нацпроекта «Образование». На что пойдут эти деньги?

Во-первых, в области откроют еще пять «Кванториумов», по типу таких, какие уже работают в Волгограде на базе детской железной дороги и ГДЮЦ. Один появится в Волжском, второй - в Камышине, а еще три будут мобильными, чтобы по всей области детвора могла постигать азы научной и технической деятельности.

Во-вторых, в 180-ти школах малых городов и в сельских школах откроют, так называемые, «Точки роста». Это центры, где дети смогут заниматься как по общеобразовательным, так и по дополнительным развивающим программам. Для них закупят современное оборудование: шлем виртуальной реальности, квадрокоптер и многое другое.

Кроме того, за госбюджетные деньги обновят кабинеты «Технологии» в волгоградских школах, а также дооснастят кабинеты педагогов-психологов, учителей-дефектологов, учителей-логопедов.

В-третьих, в 95 школах и 8 профтехучилищах обновят материально-техническую базу для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды.

Кроме того, в рамках проекта «Учитель будущего» будут выделены федеральные средства на создание четырех центров непрерывного повышения профмастерства педработников, а также центра оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов.

В общей сложности, в рамках нацпроекта «Образование» до 2024 года Волгоградская область получит свыше 10,4 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU