2019-07-22T16:20:22+03:00
Спорт

Три игрока «Ротора» попали в символическую сборную ФНЛ

Волгоградская команда после третьего тура занимает вторую строчку турнирной таблицы
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с сайта ФНЛ.Фото с сайта ФНЛ.
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Волгоградский «Ротор» не перестает радовать болельщиков в новом сезоне Олимп-Первенства ФНЛ-2019/20. Три игры и три победы (девять очков и девять забитых голов). И как итог такого старта сразу три игрока «Ротора» попали в символическую сборную 3-го тура по версии ФНЛ. Напомним, в третьем туре волгоградцы разгромили «Енисей», который еще в прошлом сезоне выспутал в РПЛ.

В составе символической сборной оказался нападающий сине-голубых Анзор Саная, причем уже второй раз (в матче с «Енисеем» он отметился голевой передачей). В полузащите отличился наш Олег Алейник. А в линию защиты сборной поставили волгоградского игрока Ивана Хомуху.

Также в сборной 3-го тура ФНЛ оказались по два футболиста из «Химок» и «Шинника». Всего же в списке лучших по итогам очередного игрового дня представлены семь клубов лиги. - Вообще волгоградцы и химчане по итогам трех туров возглавляют неофициальный рейтинг – по семь футболистов в символической сборной, - подчеркивает в сообщении пресс-служба ФНЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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