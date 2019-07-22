В Волгограде из окна выпала двухлетняя девочка

СЕГОДНЯ 14:52 2019-07-22T14:52:31+03:00

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Статистика происшествий с детьми пополнилась еще одним трагическим случаем. ЧП произошло на улице Тарифная в Краснооктябрьском районе 21 июля. Молодая женщина уложила двухлетнюю дочку спать. Когда дочка уснула, волгоградка открыла в комнате окно и вышла. Дел по дому было много, надо было все успеть за пару часов. Гулкий звук услышал сосед, а затем крик. Он выглянул в окно и увидел маленькую девочку, лежащую на земле. Ребенок плакал от боли. Мужчина бросился вызывать «скорую», затем побежал к крохе. О ЧП сообщили матери, которая тоже кинулась к дочке.

Малышка упала на землю, этаж был первым, поэтому серьезных травм удалось избежать. Медики с диагнозом «сотрясение головного мозга, ушиб поясницы, ушиб плеча» отвез пострадавшую в больницу.

Скорее всего, девочка проснулась и решила разглядеть, что происходит за окном. Она облокотилась о москитную сетку и упала.

Родителей еще раз просят закрывать окна, когда ребенок находится в комнате. «Москитка» не способна выдержать вес даже годовалого малыша. Снабдите окна специальными замками – они продаются в любой оконной компании. Приучайте детей с младенчества, что окно – это опасность. Расставьте на окне кактусы, чтобы ребенок даже не пытался встать на подоконник.

ИСТОЧНИК KP.RU