2019-07-22T14:44:42+03:00
Происшествия

«Дай закурить»»: пьяный волгоградец до полусмерти избил прохожего за сигарету

Покалеченного парня спасли, а преступника ждет восемь лет колонии
Наталья ГЛАЗУНОВА
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С фразы «Дай закурить», как известно, начинаются многие разборки. И заканчиваются они часто либо дракой, либо поножовщиной. Вот еще одна такая история с печальными последствиями произошла вчера, 20 июля, в Волжском. Там избили до полусмерти 33-летнего мужчину.

Пострадавшего привезли в больницу Волжского примерно в половине второго ночи. Мужчина был без сознания. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму головы и ушиб головного мозга. К счастью, помощь пришла вовремя и его спасли. Придя в себя, пациент рассказал, что его избил случайный прохожий.

Как выяснили полицейские, ночью пострадавший мужчина возвращался домой от друзей, с которыми выпивал. Был навеселе, но никого не трогал. По пути ему встретился парень, который попросил закурить. Мужчина ответил, что не курит, за что и получил кулаком в лицо. Дальше он ничего не помнит.

Оказалось, что мужчина упал и ударился головой об асфальт, от чего потерял сознание. А «скорую» вызвали жители близлежащего дома, которые стали невольными свидетелями драки.

Полиция отыскала «драчуна» быстро. Им оказался 26-летний местный парень.

- Он пояснил, что был сильно пьян и у него закончились сигареты. И ответ прохожего ему просто не понравился. На него уже завели уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Грозит ему до 8 лет лишения свободы, - уточняют в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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