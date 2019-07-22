Под Волгоградом пристав помог фермеру сэкономить на алиментах миллион рублей

СЕГОДНЯ 14:06 2019-07-22T14:06:16+03:00

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В Новоаннинском районе на уже бывшего начальника райотдела регионального УФССП завели уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий». А все за то, что он помог задолжавшему алименты фермеру. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе СУ СК по региону.

А ведь речь идет о ребенке этого селянина, которому тот задолжал 600 тысяч рублей. Долгие годы он всячески уклонялся от уплаты алиментов. Приставы, пытаясь вернуть долг, наложили арест на принадлежащий фермеру земельный участок. Но горе-папаша, видимо, решил пойти другим путем и договорился с экс-начальником райотдела УФССП. Потому как через время этот страж порядка вдруг снял запрет на отчуждение недвижимого имущества (земли) и направил соответствующий документ в органы Росреестра. Владелец участка тут же продал землю, а долг по алиментам, тем временем, вырос до 1 миллиона рублей. Вот только брать теперь у фермера нечего.

- Расследование продолжается. Проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU