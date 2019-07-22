2019-07-22T14:48:54+03:00
Общество

Волгоградский митрополит завел канал на YouTube

Теперь верующие смогут оперативно узнавать епархиальные новости и смотреть репортажи о самых интересных событиях
Светлана КИРИЛЛОВА
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Церковь станет ближе к прихожанамблагодаря YouTube.Церковь станет ближе к прихожанамблагодаря YouTube.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Волгоградская епархия завела собственную страничку на популярном видеопортале YouTube. Теперь православные волгоградцы и все, кому небезразлична жизнь церкви, смогут смотреть репортажи и ролики о самых важных событиях в духовной жизни региона.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе епархии, среди записей можно будет найти слово митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора, а также увидеть материалы о святынях и храмах области. Например, всего час назад на страничке появился материал о престольном празднике волгоградского кафедрального собора – Обретении иконы Казанской Божией Матери, и этот сюжет уже набрал около сотни просмотров.

Согласно информации на сайте епархии, новые видео добавляются несколько раз в неделю. На сегодняшний день на страничке в YouTube можно найти такие рубрики, как «Архиерейское служение», «События митрополии», «Проповеди». В общей сложности материалы канала уже набрали около 2000 просмотров, а наиболее популярен среди пользователей сети ролик, посвященный 100-тию подвига священника Николая Попова. На 22 июля у канала уже 62 подписчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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