Волгоградский митрополит завел канал на YouTube

СЕГОДНЯ 13:54 2019-07-22T14:48:54+03:00

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Волгоградская епархия завела собственную страничку на популярном видеопортале YouTube. Теперь православные волгоградцы и все, кому небезразлична жизнь церкви, смогут смотреть репортажи и ролики о самых важных событиях в духовной жизни региона.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе епархии, среди записей можно будет найти слово митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора, а также увидеть материалы о святынях и храмах области. Например, всего час назад на страничке появился материал о престольном празднике волгоградского кафедрального собора – Обретении иконы Казанской Божией Матери, и этот сюжет уже набрал около сотни просмотров.

Согласно информации на сайте епархии, новые видео добавляются несколько раз в неделю. На сегодняшний день на страничке в YouTube можно найти такие рубрики, как «Архиерейское служение», «События митрополии», «Проповеди». В общей сложности материалы канала уже набрали около 2000 просмотров, а наиболее популярен среди пользователей сети ролик, посвященный 100-тию подвига священника Николая Попова. На 22 июля у канала уже 62 подписчика.

ИСТОЧНИК KP.RU