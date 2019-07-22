2019-07-22T13:49:48+03:00
Общество

В Волгограде за нарушение санитарных правил оштрафовали «Почту России»

Почтальоны принимали и выгружали корреспонденцию прямо у подъезда жилого дома
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Волгограде региональное управление Роспотребнадзора оштрафовало ФГУП «Почта России». Наказали почтальонов за нарушения, которые нашли на почтамте, расположенном в доме №35 по улице Пятиморская.

На почтальонов пожаловались жители вышеуказанной многоэтажки. Дело в том, что отделение почтамта расположено в их доме. Причем корреспонденцию, которую привозят почтальонам, заносят всю через подъезд, в котором собственно и живут люди. И рано утром, и вечером к подъезду то и дело подъезжают машины, в подъезде соответственно стоит постоянный шум. На это и пожаловались люди.

Как подтвердили сотрудники Роспотребнадзора, которые нагрянули с проверкой в отделение почтамта, такое расположение окна загрузки-выгрузки корреспонденции не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям предъявляемых к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. И подали на ФГУП «Почта России» в суд. И доказали свою правоту.

- Центральный райсуд Волгограда признал ФГУП «Почта России» виновным и назначил ему штраф в размере 10 тысяч рублей, - сообщают в управлении Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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