В Волгограде выделили 50 мест для торговли арбузами и дынями
Сезон арбузов и дынь в Волгограде можно считать открытым. В супермаркетах уже давно торгуют сочными, ароматными ягодами, а в ближайшее время по городу появятся и бахчевые точки. Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, муниципалитет утвердил почти 50 официальных мест для продажи арбузов. Сейчас идеи работа по заключению договоров.
- Первые 25 площадок с полевыми ягодами заработают уже на днях. На этих точках уже можно будет купить не только привезенные дыни, но и свою - волгоградскую «бахчу», - уточняют в администрации Волгограда.
Все эти торговые точки, как положено, будут располагаться вдали от магистралей, перекрестков и остановок общественного транспорта (чтобы уберечь пищевую продукцию от вредного воздействия). и у каждого продавца будет сертификат соответствия продукции, так что волгоградцы могут не опасаться за последствия употребления таких ягод.
Также арбузы и дыни можно будет купить на 18 благоустроенных ярмарках и 8 розничных рынках.
- На этих площадках надзорные органы тщательно следят за качеством продаваемой продукции, что позволяет не допустить распространения угрозы санитарно-эпидемиологическому благополучию людей, - добавляют в мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU