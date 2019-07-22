2019-07-22T13:36:05+03:00
Общество

В Волгограде выделили 50 мест для торговли арбузами и дынями

Также бахчевые можно будет купить на 18-ти ярмарках и 8 рынках
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Все арбузы на таких официальных точках - проверенные и безопасные.Все арбузы на таких официальных точках - проверенные и безопасные.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Изменить размер текста:

Сезон арбузов и дынь в Волгограде можно считать открытым. В супермаркетах уже давно торгуют сочными, ароматными ягодами, а в ближайшее время по городу появятся и бахчевые точки. Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, муниципалитет утвердил почти 50 официальных мест для продажи арбузов. Сейчас идеи работа по заключению договоров.

- Первые 25 площадок с полевыми ягодами заработают уже на днях. На этих точках уже можно будет купить не только привезенные дыни, но и свою - волгоградскую «бахчу», - уточняют в администрации Волгограда.

Все эти торговые точки, как положено, будут располагаться вдали от магистралей, перекрестков и остановок общественного транспорта (чтобы уберечь пищевую продукцию от вредного воздействия). и у каждого продавца будет сертификат соответствия продукции, так что волгоградцы могут не опасаться за последствия употребления таких ягод.

Также арбузы и дыни можно будет купить на 18 благоустроенных ярмарках и 8 розничных рынках.

- На этих площадках надзорные органы тщательно следят за качеством продаваемой продукции, что позволяет не допустить распространения угрозы санитарно-эпидемиологическому благополучию людей, - добавляют в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За полгода с укусами животных в больницы обратилось 3333 волгоградца
В Волгоградской области к 2022 году появятся еще пять «Кванториумов»
Три игрока «Ротора» попали в символическую сборную ФНЛ
На Волгоградскую область надвигается гроза и ветер
В Волгограде из окна выпала двухлетняя девочка
«Дай закурить»»: пьяный волгоградец до полусмерти избил прохожего за сигарету
Под Волгоградом пристав помог фермеру сэкономить на алиментах миллион рублей
Волгоградский митрополит завел канал на YouTube
В Волгограде за нарушение санитарных правил оштрафовали «Почту России»
В Волгограде уничтожили партию «Боярышника»
Астраханские археологи нашли останки кочевника, погибшего после трепанации черепа древнего хирурга
Деньги не пахнут: директор МУПа незаконно сэкономил на канализации
Под Волгоградом с экс-чиновника потребовали вернуть полученную кирпичами взятку
Волгоград за один день: из Саратова запустят специальный «экскурсионный» поезд
Танкисты и артиллеристы: 700 человек подписали контракт с волгоградскими военными частями
Ландшафтные дизайнеры из Италии и Испании научат волгоградцев благоустраивать парки
Из-за шума пенсионер открыл стрельбу по супружеской паре
В Волгограде в аварии пострадали двое детей
В Волгоградской области в ДТП за сутки погибли 5 человек
В Астрахани бывший инкассатор пытался украсть 100 миллионов рублей
Рабочая неделя в Волгограде начнется с дождя и жары