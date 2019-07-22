В Волгограде выделили 50 мест для торговли арбузами и дынями

СЕГОДНЯ 13:36 2019-07-22T13:36:05+03:00

Также бахчевые можно будет купить на 18-ти ярмарках и 8 рынках

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Сезон арбузов и дынь в Волгограде можно считать открытым. В супермаркетах уже давно торгуют сочными, ароматными ягодами, а в ближайшее время по городу появятся и бахчевые точки. Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, муниципалитет утвердил почти 50 официальных мест для продажи арбузов. Сейчас идеи работа по заключению договоров.

- Первые 25 площадок с полевыми ягодами заработают уже на днях. На этих точках уже можно будет купить не только привезенные дыни, но и свою - волгоградскую «бахчу», - уточняют в администрации Волгограда.

Все эти торговые точки, как положено, будут располагаться вдали от магистралей, перекрестков и остановок общественного транспорта (чтобы уберечь пищевую продукцию от вредного воздействия). и у каждого продавца будет сертификат соответствия продукции, так что волгоградцы могут не опасаться за последствия употребления таких ягод.

Также арбузы и дыни можно будет купить на 18 благоустроенных ярмарках и 8 розничных рынках.

- На этих площадках надзорные органы тщательно следят за качеством продаваемой продукции, что позволяет не допустить распространения угрозы санитарно-эпидемиологическому благополучию людей, - добавляют в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU