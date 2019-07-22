2019-07-22T13:36:56+03:00
Общество

В Волгограде уничтожили партию «Боярышника»

Специалисты Росздравнадзора увидели у настойки неправильный цвет и осадок
Екатерина МАЛИНИНА
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Этот товар изъяли из аптек по всей стране.Этот товар изъяли из аптек по всей стране.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Росздравнадзор по Волгоградской области роверяет волгоградские аптеки постоянно. Планово и внепланово – по заявлению жителей. На этот раз о ревизии фармацевтические компании знали заранее. Особое внимание специалисты обращали на препараты, которые пользуются у волгоградцев особым спросом. В их числе оказался и знаменитая «Боярышника настойка». В одной из аптек они обратились внимание на вид препарата. Цвет у него был нетипичный, на дне осадок.

Из оборота подозрительный товар изъяли по всей стране. Аптеки по закону делают это за свой счет. Информацию о несоответствии товара заявленному по описанию передали в Москву и производителю.

- При выборе лекарств покупателям, прежде всего, необходимо обращать внимание на упаковку и внешний вид препарата. Те, кто постоянно принимают те или иные медицинские препараты, как правило, сразу могут отличить оригинал от подделки, - советуют специалисты.

Но видимо, те, кто часто покупал «Боярышника настойка», разницу не почувствовали и не увидели.

Росздравнадзор с начала года отправил на анализ 114 препаратов. По 113 получены положительные отзывы. Правда, ситуация с медицинскими изделиями похуже. Из пяти отобранных образцов только один был доброкачественным. Не прошли проверку ланцеты, лейкопластырь, иглы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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