Астраханские археологи нашли останки кочевника, погибшего после трепанации черепа древнего хирурга

СЕГОДНЯ 12:40 2019-07-22T12:40:46+03:00

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Возле села Никольское продолжаются раскопки на территории «Богомольных песков» - захоронений древних сарматов. На этот раз археологом удалось обнаружить могилу воина кочевника. Причем сделать при этом удивительное открытие. Хирурги в те времена практиковали трепанацию черепа.

Лежали кости на небольшой глубине. Погребенный много сотен лет назад мужчина был высоким, крупным. Умер мужчина, скорее всего, после сложной операции местного хирурга. На голове остались следы трепанации. Возможно, медицина в те времена находилась на более высоком уровне, чем мы могли предполагать.

astrakhan_archaeology Древние хирурги делали трепанацию черепа воинам

Вместе с останками древнего сармата нашли колчан со стрелами, короткий меч, металлические удила, которые клали как раз в могилы наездников. Также в ногах находился специальный сосуд с едой. Подобная утварь использовалась в 2-4 веке нашей эры.

О своем открытие археологи сообщили на своей странице в инстаграм, где выкладывают самые интересные находки и открытия.

Подробней об уникальных раскопках возле села Никольской читайте здесь.

СПРАВКА «КП»

Сарматы - кочевые племена, которые населяли степи нынешних России, Украины и Казахстана в 5-3 веке до нашей эры. Тогда не было еще письменности, поэтому все знания о них черпают именно по археологическим находкам. Поэтому каждое такое открытие имеет огромное значение для изучения нашей истории.

ИСТОЧНИК KP.RU