Деньги не пахнут: директор МУПа незаконно сэкономил на канализации

СЕГОДНЯ 12:09 2019-07-22T12:09:20+03:00

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Контракт на замену и ремонт канализации одной из многоэтажек Быково местный коммунальный МУП заключил в 2017 году. Смету утвердили обе стороны - 50 тысяч рублей. После окончания срока работ чиновникам пришел документы от директора муниципального предприятия: работы закончены, все трубы заменены.

Но через пару месяцев в администрацию Быковского района стали жаловаться жители все той же многоэтажки. У них опять топит туалеты, в доме невыносимая вонь, канализация не работает. Сначала им не верили - ведь только-только был ремонт. Но проверка показала, что работы выполнили не полностью - на 10 тысяч из 50.

Оказалось, что директор решил сэкономить, поэтому в заброшенное помещение, где раньше в этом доме находился ФАП, даже не заходил. Так что первый этаж и подвал остались без реконструкции.

- 40 тысяч рублей директор потратил на нужды предприятия. За что сейчас и ответит перед законом. Ему предъявили обвинение по статьей: служебный подлог, - сообщили «КП-Волгоград» в СУ СК по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU