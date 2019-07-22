Под Волгоградом с экс-чиновника потребовали вернуть полученную кирпичами взятку

СЕГОДНЯ 11:25 2019-07-22T11:40:55+03:00

Мужчина уже находится в колонии на семь лет

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Когда чиновников судят за злоупотребления на миллионы рублей, всегда возникает вопрос. Кто же будет латать те дыры, которые они проделали в бюджете? По закону – сами же государственные люди. Например, в Среднеахтубинском районе прокуратура обратилась в суд о возвращении размера взятки в бюджет.

В январе 2019 года в Среднеахтубинском районе осудили бывщего заместителя главы Средней Ахтубы. Чиновник получил взятку от строительной фирмы, которая возводила дом по программе «Переселение граждан из аварийного жилья». За «подпись не глядя» он получил кирпич, который использовал для строительства коттеджа.

- Стоимость стройматериалов в денежном эквиваленте оказалась около 260 тысяч рублей, - сообщили "КП-Волгоград" в прокуратуре Волгоградской области.

Мужчине присудили штраф в 8 миллионов. Теперь же он по иску прокуратуры обязан также возместить ущерб бюджету на те самые 260 тысяч рублей. Кирпичом государственная казна в этом случае вряд ли возьмет.

Теперь осталось дождаться, когда зарплата экс-чиновника в тюрьме покроет его долги.

ИСТОЧНИК KP.RU