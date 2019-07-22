Волгоград за один день: из Саратова запустят специальный «экскурсионный» поезд

СЕГОДНЯ 11:22 2019-07-22T11:22:40+03:00

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Саратовские железнодорожники приглашают всех желающих в необычную туристическую поездку. 27 июля со станции Саратов-1 отправится комфортабельный поезд, пассажиры которого посетят Волгоград с экскурсией.

Пригородный состав отправится из Саратова в 7 утра и в полдень прибудет в город-герой. Время прибытия и отправления – местные. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ПривЖД, поездка в одну сторону обойдется путешественникам в 825 рублей, при покупке билетов туда-обратно – 1320 рублей. Региональные льготники получат билет в одну сторону за 559 рублей. Бесплатно проедут ребятишки до 7 лет и обладатели федеральных льгот.

Организаторы тура включили в маршрут ряд услуг, которые можно получить за дополнительную плату. Это завтрак и ужин в пути следования, обед в Волгограде, экскурсия по музею-панораме "Сталинградская битва", музею "Память", мемориальному комплексу "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане. В обратный путь поезд тронется тем же вечером, в 18:06, а в Саратов туристы вернутся в 23:06.

Пройти обязательную предварительную запись и узнать дополнительную информацию можно на сайте АО "Саратовская ППК": www.sarppk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU