Танкисты и артиллеристы: 700 человек подписали контракт с волгоградскими военными частями

СЕГОДНЯ 11:08 2019-07-22T11:08:26+03:00

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Лет 40 назад никто и подумать не мог, что в армии будут служить по контракту. Но внедренная в начале двухтысячных система оказалась жизнеспособной. Сейчас в армии сотни тысяч контрактников. Есть они и в частях, расположенных на территории Волгоградской области. Только в этом году 700 человек подписали с ними контракты. Всего же на территории ЮВО 6,5 тысяч подписанных договоров. Самые популярные территории среди военных – это части Военно-морского флота в Крыму, Дагестане, Астраханской области. Мотострелковые соединения в Ростовской области и в Чечне.

- В числе самых популярных должностей - это водители, артиллеристы, танкисты, медики, связисты, - сообщили "КП-Волгоград" начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев

У всех кандидатов проверяют здоровье, наличие соответствующего образования, психологическую устойчивость.

ИСТОЧНИК KP.RU