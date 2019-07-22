Ландшафтные дизайнеры из Италии и Испании научат волгоградцев благоустраивать парки

СЕГОДНЯ 10:55 2019-07-22T10:55:29+03:00

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В августе Волгоград впервые примет Международный парковый форум. 9 и 10 августа в городе-герое соберутся отечественные и зарубежные проектировщики, знатоки ландшафтной архитектуры, урбанистики и городской среды. Специалисты поговорят о развитии парковой индустрии, а так же о том, как организовать и мероприятия на подобных открытых площадках. Пока что у нас городские праздники особым разнообразием не отличаются.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, в мероприятии примут участие мастера из Испании и Италии, а также руководители самых известных московских парков, таких, как «Зарядье», «Сокольники» и музей-заповедник «Царицыно». Эксклюзивным опытом поделятся куратор испанского парка «Гуэль» Габино Карбальо и главный архитектор римского парка «Аппиа Антика» Симона Миссина.

Глава Волгограда Виталий Лихачев подчеркнул, что проведение такого форума в нашем городе-герое, с одной стороны, является подтверждением заслуг города по развитию комфортной среды. Вот уже 5 лет как Волгоград постепенно превращается в ухоженный мегаполис, равняющийся на современные европейские города. С другой стороны, теперь Волгоград сможет из первых рук перенять опыт ведущих специалистов, сориентироваться в современных тенденциях развития структуры и инфраструктуры парков. Волгоградцы надеются, что на этих лекциях местных специалистов научат более бережно относиться к зеленым насаждениям, и в городе появится хоть какая-то тень.

ИСТОЧНИК KP.RU