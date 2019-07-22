Из-за шума пенсионер открыл стрельбу по супружеской паре

СЕГОДНЯ 10:52 2019-07-22T10:52:36+03:00

Изменить размер текста: A A

С заявлением в полицию Красноармейского района пришла напуганная 44-летняя женщина. Она рассказала, что вместе с мужем чуть не стала жертвой неизвестного мужчина. Вечером, около 8 часов, они вместе с супругом косили траву у котельной, где она работала. Разрешение от начальства у волгоградки было. Неожиданно они услышали мужские крики, а затем три выстрела в свою сторону.

Полицейские уже через пару часов задержали стрелка. Им оказался 69-летний пенсионер. Он был пьяным. Пожилой мужчина объяснил, что взялся за ружье, потому что шум газонокосилки ему очень мешал и раздражал. Поэтому он и взялся за оружие. Его, кстати, силовики тоже нашли. Волгоградец хранил ИЖ-17 за баней. Свое поведение он объяснил сильным алкогольным опьянением.

- Пенсионеру предстоит ответить за хулиганство. Ему грозит до 5 лет лишения свободы, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU