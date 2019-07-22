В Волгограде в аварии пострадали двое детей

СЕГОДНЯ 10:05 2019-07-22T10:05:41+03:00

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Авария произошла в Кировском районе около восьми часов утра. Мужчина на грузовой «Газели» ехал по улице Вельботная в сторону улицы Пожарской. На перекрестке он не уступил дорогу «Хендаю», за рулем которого был 43-летний мужчина. Он вместе с двумя детьми ехал в сторону Советского района. Автомобили столкнулись. В результате аварии водители не пострадали. Досталось дети, которые находились внутри иномарки. Мальчикам 9 и 4 лет вызвали «скорую», Медики после осмотра маленьких пациентов решили их госпитализировать. Сейчас оба ребенка находятся в больнице на лечение.

ГИБДД по Волгоградской области разбирается по всех обстоятельствах аварии, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

- Полицейские еще раз напоминают водителям о соблюдении правил дорожного движения. Не торопитесь и не лихачьте, это может привести к печальным последствиям. Особенно на трассах.

ИСТОЧНИК KP.RU