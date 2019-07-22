В Волгоградской области в ДТП за сутки погибли 5 человек

СЕГОДНЯ 09:05 2019-07-22T09:05:53+03:00

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Обстановка на волгоградских дорогах в последнюю неделю сложилась очень неблагоприятная. Много аварий, много пострадавших и много погибших. Только в воскресенье пять жертв.

В Кумылженском районе в два часа ночи пенсионер на «Патриоте» ехал по дороге «Жирновск-Вешенская». Он выжимал из машины максимум и не справился управлением. Джип вынесло сначала на левую обочину, а затем в дерево. В результате аварии погиб 56-летний пассажир. Водителя и еще одного его товарища госпитализировали в больницу.

В киквидзенском районе в 15-35 дама за рулем «Тойоты» ехала от села Самойловка в станицу Шумилинская. Она начала обгон и не справилась с управлением и столкнулась боком с «Рено Логан». 65-летний водитель свою машину на дороге удержал, а вот 46-летняя женщина на иномарке съехала в кювет и авто перевернулось. «Скорая» доставила волгоградку в больницу, но травмы оказались слишком серьезными.

В городе Михайловка в пять утра 68-летний мужчина на «Рено Логане» ехал в сторону Михайловки по автодороги «Жирновск-Вешенская». Он набрал слишком высокую скорость – трасса была пустой. Но на небольшой ямке не справился с управлением. Его вынесло на правую обочину прямо в металлический отбойник. Водитель погиб на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU