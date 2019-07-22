В Астрахани бывший инкассатор пытался украсть 100 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 08:27 2019-07-22T08:27:54+03:00

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Суд Кировского района Астрахани вынес приговор 30-летнему жителю областного центра. Мужчина обвиняется сразу по трем статья уголовного кодекса: подготовка к убийству двух и более лиц, подготовка к разбойному нападению в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью; покушение на незаконное приобретение огнестрельного оружия. Преступления успели предупредить благодаря совестливости знакомого осужденного

В полицию пришел астраханец и рассказал, что его друг готовит нападение на инкассаторскую машину.

30-летний мужчина был когда-то сотрудником в областном управлении инкассации. Каждый день он видел огромные деньги, чужие деньги. Сам же получал весьма скромную зарплату. Он возмущался такой несправедливости. А когда его уволили, и вовсе установить свой порядок распределения доходов. То есть ограбить инкассаторскую машину. Астраханец знал график и правила перевозки, знал, когда и какие деньги везут в банк. Он выбрал самый дорогой рейс в 100 миллионов рублей. Но для этого ему нужен был помощник. Его он нашел среди знакомых и рассказал, что собирается напасть на инкассаторов, убить их. Одно из тел спрятать в заранее вырытой яме, чтобы подозрения пали на одного из охранников, второго оставить в машине. Авто перегнать к селу рассвет, забрать все деньги, разделить и уехать далеко от этого места.

Но напарник понимал, что придется идти на убийства, поэтому он пошел в полицию. Вся последующая подготовка велась под присмотром силовиков. И оружие будущий грабитель покупал за 40 тысяч рублей у подставного лица. Его задержали как раз, когда пистолет Макарова с глушителем оказался в его руках.

- Суд вынес приговор: 9 лет колонии строгого режима, - рассказали "КП-Волгоград" в СУ СК по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU