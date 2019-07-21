2019-07-21T18:02:08+03:00
Общество

Рабочая неделя в Волгограде начнется с дождя и жары

В город-герой вернулась знойная погода
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

Первая половина июля в Волгограде выдалась холоднее обычного. Ливни и нетипично низкие температуры испортили не одни выходные любителям пляжного отдыха, проверили на прочность городские ливневки, облегчили полив для дачников и в целом сбили летнюю жару. Но к концу месяца синоптики прогнозируют возвращение высоких температур.

Новая рабочая неделя начнется с небольшого дождя, но облегчения не принесет – днем поднимется тридцатиградусная жара. Как передают в Волгоградском ЦГМС, 22 июля ночью и утром ожидается кратковременный дождь, гроза, а уже днем температура поднимется до +29º...+31°.

- Во вторник, 23 июля, не будет осадков. Ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +19º…+21º, днем +30º...+32°, - рассказали синоптики.

В среду 24 июля сохранится аналогичная погода.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На юге Волгограда под колеса дачного автобуса попала пенсионерка
С начала года 337 тысяч волгоградцев узнали о своем ВИЧ-статусе
На севере Волгограда 8-летняя девочка на самокате въехала под «КамАЗ»
В горящей пятиэтажке пострадал волгоградец
В Камышине фура протаранила иномарку: четверо в больнице
В Волгограде поймали банду сбытчиков героина
Волгоградцев приглашают на неделю казачьей культуры
На полигоне под Волгоградом прошли «курсы выживания» для военных
Под Волгоградом селянам завысили плату за вывоз мусора
Волжанину грозит десять лет за разбой и угрозу холодным оружием
Под Волгоградом школьник на машине отца сбил 4-летнего малыша
Волгоградка поверила в компенсацию за «МММ» и лишилась более 600 тысяч рублей
Под Волгоградом в столкновении двух легковушек пострадали дети 8 и 15 лет
Из-за риска пожаров в Волгоградской области ограничен въезд в леса до 8 августа
Группа «УмаТурман» поздравила волгоградских металлургов с праздником
В Волгограде на «Нефтянике» столкнулись две фуры и «девятка»: один пострадавший
За полгода волгоградцы совершили около двадцати тысяч преступлений
С начала года на дорогах Волгоградской области 39 велосипедистов попали в ДТП
В День города в Волжском пустят бесплатные автобусы шаттлы
На юге Волгограда поймали 33-летнего насильника