Рабочая неделя в Волгограде начнется с дождя и жары

СЕГОДНЯ 18:02 2019-07-21T18:02:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Первая половина июля в Волгограде выдалась холоднее обычного. Ливни и нетипично низкие температуры испортили не одни выходные любителям пляжного отдыха, проверили на прочность городские ливневки, облегчили полив для дачников и в целом сбили летнюю жару. Но к концу месяца синоптики прогнозируют возвращение высоких температур.

Новая рабочая неделя начнется с небольшого дождя, но облегчения не принесет – днем поднимется тридцатиградусная жара. Как передают в Волгоградском ЦГМС, 22 июля ночью и утром ожидается кратковременный дождь, гроза, а уже днем температура поднимется до +29º...+31°.

- Во вторник, 23 июля, не будет осадков. Ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +19º…+21º, днем +30º...+32°, - рассказали синоптики.

В среду 24 июля сохранится аналогичная погода.

ИСТОЧНИК KP.RU