На юге Волгограда под колеса дачного автобуса попала пенсионерка

СЕГОДНЯ 15:32 2019-07-21T15:32:50+03:00

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Информация о жуткой аварии появилась в соцсетях: 21 июля в Красноармейском районе Волгограда под колеса дачного автобуса попала пожилая женщина. Известно, что авария произошло около десяти утра напротив остановки «Строитель». Именно там остановился автобус №103, который курсирует из Волгограда в сторону села Ивановка. Обычно волгоградцы ездят на нем на дачи.

По словам очевидцев, в салон вошли люди, а пенсионерка не успела: дверь захлопнулась, ее сумка оказалась зажата. Женщина не отпустила ее, водитель этого не увидел. Несчастная упала и оказалась под колесами многотонного автобуса. Травмы оказались очень серьезными. На место приехали врачи и сотрудники ГИБДД. Пострадавшую увезли в больницу, где она, по предварительным данным, скончалась.

Точная информация уточняется в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU