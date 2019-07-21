2019-07-21T14:01:18+03:00
Здоровье

С начала года 337 тысяч волгоградцев узнали о своем ВИЧ-статусе

Число больных в регионе почти вдвое ниже, чем по России
Юлия Данильченко
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Фото: пресс-служба областной администрации.Фото: пресс-служба областной администрации.
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Облздрав озвучил данные о заболеваемости ВИЧ-инфекциями в Волгоградской области: средний показатель почти вдвое ниже, чем по всей стране. Всего за первые шесть месяцев 2019 года свой статус проверили 337 тысяч человек.

- При росте числа обследований на ВИЧ, количество выявленных носителей по сравнению с январем-июнем 2018 года снизилось с 20,78 на 100 тысяч человек до 16,98. В первом полугодии 2019 года в волгоградском регионе отмечается снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией более чем на 18%, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной администрации.

До конца года обследование пройдут примерно 27% жителей области. В частности, благодаря профилактическим мероприятиям. Например, во время акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019» больше тысячи волгоградцев сдали анализы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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