На севере Волгограда 8-летняя девочка на самокате попала под «КамАЗ»

СЕГОДНЯ 12:34 2019-07-21T12:34:37+03:00

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Авария случилась 20 июля в Тракткорозаводском районе Волгограда около пяти часов вечера. Восьмилетняя девочка вместе со взрослыми находилась в парковой зоне. С собой она взяла электросамокат, на котором рассекала местность.

Девочка ехала параллельно улице Ленина в сторону улицы Сталинградской. В какой-то момент она потеряла управление над самокатом и выехала прямо на проезжую часть. В это же время мимо дома № 90 ехал «КамАЗ». 38-летний водитель не смог отреагировать. Школьница попала под колеса фуры и получила серьезные травмы. На место приехала карета «скорой помощи».

- В результате ДТП девочка осмотрена бригадой скорой помощи, не госпитализирована, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU