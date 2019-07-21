В горящей пятиэтажке пострадал волгоградец
ЧП произошло в субботу 20 июля в Дзержинском районе Волгограда. Около восьми утра на улице Шекснинской в пятиэтажном доме внезапно вспыхнул пожар. Дым валил из комнаты одной из квартир. Очевидцы, увидевшие пламя. Сообщили об этом на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы.
Буквально через несколько минут на место примчались спасатели. Пожарные расчёты 15-й части стали незамедлительно тушить огонь, который охватил двенадцатиметровую спальню. В ней в этот момент находился человек. За четверть часа сотрудникам МЧС удалось прибить пламя и спасти жильца квартиры.
Эксперты смогли точно определить причину внезапного возгорания.
- Есть пострадавший. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки, - прокомментировали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU