2019-07-21T09:22:47+03:00
Происшествия

В Камышине фура протаранила иномарку: четверо в больнице

Из числа пострадавших двое детей
Юлия Данильченко
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Целая семья оказалась в больнице.Целая семья оказалась в больнице.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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За эти сутки количество пострадавших в авариях волгоградцев немыслимое: 18 человек обратились в больницы или были госпитализирован в тяжелом состоянии. Самая крупная авария произошла в Камышинском районе Волгоградской области. Около пяти часов вечера 20 июля на федеральной дороге «Сызрань-Саратов-Волгоград» ехала иномарка «Фольксваген Джетта». За рулем находился 38-летний мужчина, а внутри салона была его семья – жена и двое детей.

На 513-ом километре мужчина не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, по которой в этот момент мчался «КамАЗ» с полуприцепом. 39-летний водитель фуры не мог притормозить и свернуть на обочину. Случилось столкновение.

- В результате ДТП в больницу с травмами доставлены водитель и 39-летняя, 11-летняя, 13-летняя пассажиры легкового автомобиля, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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