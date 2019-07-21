В Волгограде поймали банду сбытчиков героина

СЕГОДНЯ 09:02 2019-07-21T09:03:13+03:00

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Уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств» возбудили в отношении мужчин 24 и 28 лет из среднеазиатских республик. Их задержали в крупной партией героина. Произошло это в Советском районе Волгограда с участием сотрудников Управления по контролю за оборотом наркотиков Главка и полицейских. На юге-города-героя подозреваемые арендовали квартиру, где занимались расфасовкой товара. В момент задержания оба находились в неадекватном состоянии.

- В ходе личного досмотра у задержанных изъято 983 грамма приготовленного к сбыту наркотического средства, что является крупным размером. Установлено, что наркотик они привозили из другого региона и намеревались сбывать бесконтактным способом на территории Волгограда и Волжского, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Санкции статьи суровы: мужчинам грозит по двадцать лет тюрьмы. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU