2019-07-21T08:34:10+03:00
Звезды

Волгоградцев приглашают на неделю казачьей культуры

Мероприятия пройдут у реки Хопер и в станице Кумылженской
Юлия Данильченко
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Фото: пресс-служба областной администрации.Фото: пресс-служба областной администрации.
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С 22 по 27 июля в Волгоградской области пройдет неделя казачьей культуры «Золотой щит — казачий Спас». Местом проведения масштабных мероприятий выбрали местечко Прорва на берегу реки Хопер и станицу Кумылженскую. Специально для гостей и местных жителей выступят более полусотни коллективов из разных уголков России, в том числе Москвы и Крыма.

Программа очень разнообразная. Будут и мастер-классы по боевым искусствам, и творческие лаборатории, и народные гуляния. Желающие смогут пострелять из лука и даже пометать копье, гостям предложат попробовать традиционные казачьи напитки, детишек пригласят на аттракционы. А в заключительный день состоится грандиозный концерт.

- Ярким моментом станут показательные выступления 56-й гвардейской отдельной ордена Отечественной войны первой степени Донской казачьей десантно-штурмовой бригады из Камышина. Завершит мероприятие большой гала-концерт, который будет вести известный актер театра и кино Александр Носик, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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