На полигоне под Волгоградом прошли «курсы выживания» для военных

СЕГОДНЯ 17:05 2019-07-20T17:05:37+03:00

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В 2019 году на базе железнодорожного батальона Южного военного округа под Волгоградом прошли общевойсковые учения с участием более 600 военных. Каждые «курсы выживания» - это огромный комплекс мероприятий по подготовке контрактников к службе. Всего до декабря в них примут участие более трех тысяч человек.

- Военнослужащие получили основы тактической, огневой, военно-медицинской, инженерной подготовкам, радиационной, химической и биологической защиты, более 250 часов провели на практических занятиях, сдали контрольно-комплексные зачеты в ходе полевого выхода, совершив 25-километровый марш-бросок по пересеченной местности, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ЮВО.

В учениях использовали танки, организовывали лагерную жизнь с приготовлением пищи в полевых условиях, военные преодолели огненно-штурмовую полосу, а также сдали экзамен по умению оказывать медпомощь.

ИСТОЧНИК KP.RU