На полигоне под Волгоградом прошли «курсы выживания» для военных
В 2019 году на базе железнодорожного батальона Южного военного округа под Волгоградом прошли общевойсковые учения с участием более 600 военных. Каждые «курсы выживания» - это огромный комплекс мероприятий по подготовке контрактников к службе. Всего до декабря в них примут участие более трех тысяч человек.
- Военнослужащие получили основы тактической, огневой, военно-медицинской, инженерной подготовкам, радиационной, химической и биологической защиты, более 250 часов провели на практических занятиях, сдали контрольно-комплексные зачеты в ходе полевого выхода, совершив 25-километровый марш-бросок по пересеченной местности, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ЮВО.
В учениях использовали танки, организовывали лагерную жизнь с приготовлением пищи в полевых условиях, военные преодолели огненно-штурмовую полосу, а также сдали экзамен по умению оказывать медпомощь.
ИСТОЧНИК KP.RU