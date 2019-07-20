2019-07-20T15:35:20+03:00
Недвижимость

Под Волгоградом селянам завысили плату за вывоз мусора

В девяти селах Руднянского района забыли снизить плату
Юлия Данильченко
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Ряд нарушений выявили сотрудники инспекции Госжилнадзора в работе ООО «Управление отходами – Волгоград». В нескольких населенных пунктах Руднянского района местным жителям забыли пересчитать плану за вывоз мусора. Это касается сельских поселений Матышевское, Лемешкинское, Громковское, Ильменское, Лопуховское, Осичковское, Большесудачинское, Сосновское, Козловское.

- В ходе проверки специалистами отдела надзора за начислением платежей было установлено, что региональный оператор в нарушении норм действующего законодательства при предоставлении в расчетном периоде в мае 2019 года потребителям коммунальной услуги по обращению с ТКО с перерывами, превышающими установленную продолжительность, не произвел перерасчет размера платы за указанный период, - прокомментировали КП-Волгоград в надзорном ведомстве.

По итогам проверки регоператор получил постановление и в ближайшее время снизят сумму платежа за коммунальную услугу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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